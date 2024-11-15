T10X ‘Ayder Yeşili’ Renk Seçeneğine İlgi

YENİ RENK SEÇENEĞİ AYDER İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’nin mobilite alanında faaliyet gösteren küresel teknoloji markası Togg’un akıllı cihazı T10X’in yeni rengi olan Ayder, kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 1 Kasım’dan itibaren kullanıcılarla buluşan ‘Ayder’ yeşili, kısa sürede farklı renk seçenekleri arasında en popüler hale gelerek, ayın ilk yarısında %30’luk tercih oranıyla bir numara oldu. T10X, Ayder dışında Türkiye’nin ikonik bölgelerinin güzelliklerinden esinlenerek oluşturulan “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleriyle de kullanıcılarla buluşmayı sürdürüyor.

KREDİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Togg, Kasım ayı kredi kampanyası çerçevesinde T10X V2 için 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade seçeneği sunuyor. Kurumsal müşterilere de 800 bin TL kredi için %0 faizli 12 ay ve %2.19 faizli 36 ay vade seçenekleri mevcut. Bireysel müşteriler, T10X V1 için 400 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade imkanına sahip. Kurumsal müşterilere ise 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.19 faizli 36 ay vade seçeneği bulunuyor.

HIZLI ŞARJ HEDİYESİ FIRSATI

Togg, kampanya ile birlikte Trendyol iş birliğiyle, Kasım ayında T10X satın alanlara 1 yıl boyunca kullanabilecekleri 30 bin TL değerinde hızlı şarj hediyesi sunuyor. Trendyol’da satılan 100 TL değerindeki kuponu satın alan kullanıcılar, bu şarj hakkına sahip oluyor. Cihazları teslim aldıklarında, 3.125 kWh hediye şarj bakiyesi Trugo hesaplarına tanımlanıyor. 1 Kasım 2025’e kadar kullanılabilecek bu hızlı şarj hediyesi ile 18 bin kilometreyi aşan mesafeyi ücretsiz ve hızlı bir şekilde kat etmek mümkün oluyor.

T10X AYDER DENEYİMİ FIRSATI

Togg, T10X’i Türkiye genelinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kullanıcılar T10X’in yeni renk seçeneği ‘Ayder’ yeşilini 15 Kasım’dan itibaren dokuz farklı noktada yakından inceleme şansına sahip olacak. Sergilenecek lokasyonlar arasında Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Rize Çamlıhemşin Merkez, Konya Enntepe Alışveriş Merkezi, Antalya Konyaaltı, Kayseri Forum, Sakarya Serdivan Alışveriş Merkezi, İstanbul Watergarden, Denizli Sinpaş Aquamall AVM ve İstanbul İstMarina Alışveriş Merkezi yer alıyor.