T10X’İ Bekleyen Yeni Özellikler Başlıyor!

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YENİ ÖZELLİKLER SUNUYOR

Togg T10X, yeni yazılımı 1.5 ile birçok yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Togg yazılım güncellemeleriyle T10X’in özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Güncellenen yeni yazılım 1.5 ve ADAS dönüşümü ile birlikte, kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak pek çok özellik devreye giriyor. Bu yenilikler özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek yazılım yükleme ve dönüşüm ile hayata geçirilecek.

YENİ ÖZELLİKLERDE TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanacak. 1 Eylül öncesinde kullanıcılarla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğe ek olarak dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE SİBER GÜVENLİK ÖNEMİ

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, “T10X kullanıcıları sürekli yeni ve güncel bir cihaz kullanıyor” diyerek, kullanıcıların güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen cihazlara sahip olmasını hedeflediklerini belirtti. Karakaş, GSR II regülasyonu kapsamında yapılan siber güvenlik protokolünü hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu değişikliklerin ardından üretilen cihazlardaki kameraların yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçteki geliştirmelerin zamanında devreye alındığını da belirtti.

RANDEVULAR VE TEMAS NOKTALARI BELİRLENİYOR

Verilen bilgilere göre, “Akıllı cihazım” kaydı olan T10X kullanıcıları, 4 Kasım’dan itibaren Trumore’dan gönderilecek bildirimin ardından Togg Care tarafından aranmaya başlanacak. Kullanıcıların 2 Aralık’ta başlayacak şekilde randevuları oluşturulacak ve temas noktalarına yönlendirmeleri yapılacak. ADAS yüklemeleri İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya’da özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek.

DİJİTAL ANAHTAR VE MEDYA ARAYÜZÜ YENİLENDİ

Yeni 1.5 yazılımı, T10X’in medya arayüzünü yenileyerek ekran dokunma hassasiyetini üç kademeli şekilde değiştirme imkanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, akıllı cihazın şarj durumuna göre maksimum geri kazanımın dinamik biçimde gösterileceği yeni özellikten yararlanacak. “Akıllı cihazım” uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar, dijital anahtar paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar, sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını, menzillerini öğrenebilecek ve telefon rehberini sesli komut ile çalıştırarak arama yapabilecek.