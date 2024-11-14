T10X’in Ayder Rengi Büyük İlgi Topladı

YENİ RENGİ AYDER İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’nin global teknoloji markası Togg’un akıllı cihazı T10X’in yeni rengi olan Ayder, kullanıcıların büyük ilgisini çekti. 1 Kasım’dan itibaren kullanıcılara sunulan ‘Ayder’ yeşili, diğer renk seçenekleri arasında hızla öne çıkarak, ayın ilk yarısındaki siparişlerde %30’luk tercih oranıyla en çok tercih edilen seçenek haline geldi. T10X, Ayder dışında Türkiye’nin farklı bölgelerinin doğal güzelliklerinden esinlenerek tasarlanan “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” gibi renklerle de kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor.

KREDİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Togg, Kasım ayı kredi kampanyası ile ilgili cazip seçenekler sunuyor. T10X V2 alacak kurumsal müşterilere 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay ya da %2.29 faizli 30 ay vade alternatifi sağlanıyor. Bireysel müşterilere ise T10X V1 için 400 bin TL krediye %0 faizle 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade sunulmakta. Ayrıca kurumsal müşterilere de 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay ya da %2.19 faizli 36 ay vade seçenekleri bulunuyor.

HIZLI ŞARJ HEDİYESİ SUNULUYOR

Togg, kampanya kapsamında Trendyol ile iş birliği yaparak, Kasım ayı boyunca T10X satın alan müşterilere bir yıl içerisinde kullanabilecekleri hızlı şarj hediyesi sunuyor. Trendyol’da yer alan 100 TL değerindeki kuponu satın alan kullanıcılar, şarj hakkı elde edebiliyor. Kullanıcılar, cihazlarını teslim aldıklarında 3.125 kWh hediye şarj bakiyesi Trugo hesaplarına tanımlanıyor. 1 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli olan 30 bin TL değerindeki hızlı şarj hediyesi ile 18 bin kilometreye kadar ücretsiz ve hızlı bir şekilde yol kat etmek mümkün.

AYDER DENEYİMİ YAYGINLAŞIYOR

Togg, T10X’i Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda, yeni renk seçeneği ‘Ayder’ yeşilini kullanıcılar 15 Kasım itibarıyla Türkiye genelindeki dokuz farklı noktada yakından inceleyebilecek. Gösterim yapılacak yerler arasında Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Rize Çamlıhemşin Merkez, Konya Enntepe Alışveriş Merkezi, Antalya Konyaaltı, Kayseri Forum, Sakarya Serdivan Alışveriş Merkezi, İstanbul Watergarden, Denizli Sinpaş Aquamall AVM ve İstanbul İstMarina Alışveriş Merkezi yer alıyor.