T10X’in Yeni Rengi Ayder Yeşili Oldu

AYDER YEŞİLİ T10X İLE YOLLARDA

Türkiye’nin eşsiz doğal güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan T10X’in dış renk yelpazesine Ayder de eklendi. Şu an için “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” adlarını taşıyan renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşan T10X, 1 Kasım 2024 itibarıyla Ayder yeşili ile de yollara çıkmaya hazır oluyor. Togg, Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası olarak “Türkiye’nin Renkleri”ni sunmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN GÜZELLİKLERİNDEN İLHAM ALINDI

T10X’in dış renklerinin tasarımında Türkiye’nin çeşitli güzelliklerinden esinlenildi. Daha önce tanıtılan renklerin yanı sıra, 7’nci renk olarak Ayder yeşili T10X’in renk paletine katılıyor. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi işbirliği ile hazırlanan bir reklam filmi ile bu yeni rengin tanıtımı yapıldı. Tanıtımda Ayder Yaylası’nın yanı sıra Gelin Tülü Şelalesi, Zil Kale, Çiçekli Yayla, Galer Düzü ve Köylük Sırtı mevkisinin eşsiz doğası da yer aldı.

KULLANICILAR AYDER YEŞİLİNE ULAŞABİLECEK

Kullanıcılar, Ayder’in kendine has doğasını ve ferahlığını simgeleyen yeşil rengi Trumore üzerinden sipariş edebilecekler. Bu yeni renk seçeneği, T10X’in sunduğu diğer renklerle birlikte Türkiye’nin doğal güzelliklerini yansıtmayı amaçlıyor.