T3 Vakfı, Azerbaycan’da İki Bilim Merkezi Açtı

YENİ BİLİM MERKEZLERİNİN KURULUMU

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan’da iki yeni Bilim Merkezi açtı. Bunlardan biri Bakü’de Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde, diğeri ise Guba kentinde Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) kapsamında yer alıyor. Bakü’deki “Bilim Maarif” merkezinin açılışı, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Türk kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Guba’daki “Bilim Guba” merkezinin açılışında ise Hıdır ve ASAN Hizmet Genel Sekreteri Fuad Garayev ile birlikte büyükelçiliğin müşavirleri ve öğrenciler yer aldı.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİNE ÖNEM VURGUSU

Büyükelçi Akgün, merkez hakkında yaptığı açıklamada, “Merkez, özellikle çocukların teknoloji, robotik ve dijitalleşme alanlarındaki yetkinliklerini artırma açısından önemli bir altyapı sunuyor.” dedi. Ayrıca, bu merkezlerin hem Maarif öğrencilerine hem de Bakü’daki başarılı öğrencilere açık olacağını ifade etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim, eğitim ve kültür iş birliklerinin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirten Akgün, “İki ülke, sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, her alanda iş birliğini artırarak geleceğe birlikte daha güçlü hazırlanmalı.” şeklinde konuştu.

TEKNOFEST’İN ETKİSİ

T3 Vakfı Başkanı Hıdır, yaptığı açıklamada, 2022 yılında Azerbaycan’da düzenlenen TEKNOFEST’in bu tür iş birliklerinin temelini oluşturduğunu belirtti. “TEKNOFEST ile Türkiye’nin Azerbaycan’la tarihi, manevi, kültürel ilişkilerini ve ortak bağları, bilim ve teknolojiyle güçlendirmek hedefindeyiz.” diyen Hıdır, Bilim Bakü açılışıyla önemli bir ivme elde ettiklerini ve bunun sonucunda ilerleyen TEKNOFEST’lerde Azerbaycan’dan katılan takımların başarılarına tanıklık ettiklerini kaydetti. Hıdır, “Bilim Bakü ile yakaladığımız ivmeyi şimdi Guba’da da sürdürüyoruz. ASAN Hizmet ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde ikinci merkezimizi açmış bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

ORTAK FAALİYETLERİN ÖNEMİ

Hıdır, T3 Vakfı ile Maarif Vakfı arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, yurt dışındaki Maarif okulları bünyesinde kurulan ilk Bilim Merkezi’nin açılışını yaptıklarını belirtti. Merkezlerin hafta içi Maarif öğrencilerine, hafta sonları ise dışarıdan gelen gençlere açık olacağını ifade eden Hıdır, burada yaz okulları ve dönemin içinde teknoloji eğitim programlarının da uygulanacağını ekledi.