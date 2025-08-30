T3 Vakfı Başkanı Hıdır Dansöz Etkinlikleri Anlattı

TEKNOFEST MAVİ VATAN KONUSUNDA TEK ETKİNLİK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, dünya genelinde “TEKNOFEST Mavi Vatan” konseptiyle benzer bir etkinliğin olmadığına dikkat çekiyor. Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı’nın organizasyonunu üstlendiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın destek verdiği “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenleniyor. Etkinliğin, bu yıl ilk defa yapıldığını ifade eden Hıdır, “Dünyada ‘TEKNOFEST Mavi Vatan’ konseptinde hem yarışmaların olduğu hem denizcilik alanında faaliyetlerin olduğu benzer bir etkinlik yok.” diyerek bu organizasyonun önemini vurguluyor.

DENİZCİLİK ALANINDA YENİ YARIŞMALAR

Hıdır, denizcilik alanındaki yarışma alanlarının genişlediğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl insansız deniz aracı yarışmasını ilk kez yaptıklarını, bu yıl ise ikinciyi gerçekleştirdiklerini ve ilk defa su altı roket yarışmasını düzenlediklerini dile getiriyor. Etkinlikte yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş gemilerin sergilendiğini belirten Hıdır, “Gemilerimiz yalnızca bir kabuk inşasından ibaret değil. Gemilerimiz üzerindeki birçok sistem kendi mühendislerimiz, Aselsan mühendisleri tarafından geliştirilmiş.” şeklinde konuşuyor.

ETKİNLİK SAVUNMA SANAYİSİ EKOSİSTEMİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Hıdır, etkinliğin savunma sanayisi ekosistemini bir araya getirdiğini özellikle vurguluyor. “Bu alanda faaliyet gösteren kurumlarımızın çalışmalarını aktarabilmesi adına da çok kıymetli bir etkinlik.” diyen Hıdır, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve T3 Vakfı ile işbirliği içinde bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Gençlerin bu yıl yaklaşık 63 yarışma alanında teknolojiler geliştirdiğini belirten Hıdır, lise ve ortaokul seviyesinde çeşitli projelerin ortaya çıktığını kaydediyor.

ULUSLARARASI BOYUTTA GELİŞİM

TEKNOFEST’in uluslararasılaşma yolunda olduğunu vurgulayan Hıdır, “Yurt dışında ilk defa 2022 yılında Azerbaycan’da düzenlemiştik.” diyerek bu tür etkinliklerin daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğine değiniyor. Özellikle Kırgızistan, Karadağ ve Suriye’de bilim atölyeleri ve merkezlerde faaliyetlerin sürdürüldüğünü aktarıyor.

SOSYAL MEDYA VE NSOSYAL DEĞERLENDİRMESİ

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu NSosyal hakkında bazı değerlendirmelerde bulunuyor. “Bizler bu faaliyetleri maalesef sosyal medyada çok iyi bir şekilde anlatamıyoruz.” diyen Hıdır, Anadolu Ajansı’nın NSosyal’a destek veren medya kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Şimdiden 1,5 milyona yaklaştı kullanıcı sayısı.” bilgisini veriyor.

TEKNOFEST MAVİ VATAN VE YERLİ MİLLİ GEMİLER

Hıdır, Savarona yatının dönüşümüne ve TEKNOFEST Mavi Vatan bünyesine dahil olmasının önemine de değiniyor. “TCG Anadolu, yerli milli gemilerimizin en üst şekilde donatılmış, sadece kabuğuyla değil aslında geliştirilen üzerindeki harp teknoloji ürünleriyle, radar sistemleriyle muazzam bir gemi.” diyerek ülkenin mühendislerinin bu alandaki gelişmelere katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Hıdır, teknolojilerin geliştirilmesi konusunda ülkemizin kritik alanlarında destek sunmaya devam edeceklerini belirtiyor.