T3 Vakfı’nın Etkinliği Devam Ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle sürüyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde, vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde incelemek isteyen kalabalık, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na akın etti.

Katılımcılar, alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çekinirken, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. TCG Anadolu’nun yanı sıra, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasına ait diğer önemli gemiler de etkinlik alanında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

TEKNOFEST 2025'in bir parçası olarak düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliklerinin dördüncü günü, deniz teknolojileri alanında birçok faaliyete ev sahipliği yapmaya başladı.

