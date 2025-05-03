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T625 Gökbey, KKTC’ye Uçuş Gerçekleştirdi

TÜRKİYE’NİN İLK MİLLİ GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ TARİHİ BİR UÇUŞ YAPTI

Türkiye’nin ilk milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY, bugün deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST etkinliği çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştı.

HELKOPTER YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Türkiye’nin ilk milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY, Jandarma Genel Komutanlığına teslimatının ardından bugün ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST kapsamında KKTC’ye ulaştı. Milli gücümüz, Gök Vatanımızda başarılarımıza başarı katmaya devam edecek.” şeklinde belirtti.

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