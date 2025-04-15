TAB Başkanı Ziya Şahin, Don Zararını Vurguladı

ZİRAİ DONUN ARICILARA ETKİSİ

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, zirai don olayının arıcılar üzerinde büyük boyutlarda zarar verdiğini ifade ediyor. Şahin, bu yıl bal üretiminin geçen yılın oldukça altında olacağını belirtiyor. Ülkenin birçok yerinde etkili olan zirai don, tarım sektöründe ciddi sorunlar meydana getiriyor. Don, bahçelerdeki elma, şeftali, kayısı, kiraz, vişne gibi çeşitli meyve ağaçlarına ve doğadaki çeşitli otlar ile kır çiçeklerine zarar veriyor. Şahin, bu durumda arıcıların yapacak bir şey kalmadığına dikkat çekiyor: “Meyvecilik zarar gördüyse bir daha çok zarar gördük.”

Arıcılığın tarımsal üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Şahin, bahçelerde arıların çalışacağı alan kalmadığını dile getiriyor. Arıcıların emek verdikleri tarımsal üretim için hiçbir şeyin kalmadığını belirterek, “Tarım sektörü çok ciddi derin yara aldı” diyor. Ayrıca arıların döllenmede ve verimde büyük bir rolü bulunduğunu ve bu nedenle arıcılığın katma değer yaratan bir sektör olduğunu anlatıyor. Arıların gelişiminde yaşanan sorunlar nedeniyle, kayıpların büyük boyutlarda olduğunu ifade ediyor.

Şahin, hava koşullarındaki dengesizliklerin de arıcılara oldukça büyük zara verdiğini söylüyor. Orta Anadolu’daki Kırıkkale’de arıların yüzde 80’inin etkilendiğini ifade ediyor. “Geçen yıllarda arıcılarımıza kovan başına dörder beşer kilo şeker veriliyordu, bu yıl hiçbir destek verilmedi,” diyerek arıcıların desteklerini alamadığını ve bu durumun arıcıları zor durumda bıraktığını ekliyor. Ocak ve Şubat aylarında beklenen desteklerin hala ulaşmadığını belirterek, arıcıların büyük bir çaresizlik içinde olduğunu dile getiriyor.

Şahin, meyve üreticilerinin durumu kötü olsa da arıcılarda çarpan etkisiyle daha ciddi zararların oluştuğunu aktarıyor. Türkiye’nin uzun yıllar ortalamasının 115 bin ton bal üretimi olduğunu, geçen yıl ise 80 bin ton civarında üretim yapıldığını belirtiyor. “2025 yılına yönelik öngörüde bulunamıyorum,” diyen Şahin, iklimsel değişikliklerin de önemli sorunlar yarattığını kaydediyor. Temmuz ayında aşırı sıcak havaların olmasının bal üretimini olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor. Bu yıl 80 bin ton bile oldukça uzak bir hedef olarak görünmekte ve “Ciddi kayıp oluşacak maalesef” diyerek endişelerini dile getiriyor.