Tabancayla Vurulan 16 Yaşındaki Hira Öldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki bir otomobilde tabanca ile vuruldu. Hira A., başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Genç kızı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu Hiranur Nilgün A. ile arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini, burada kendi tabancasını yanına aldığını ve havaya ateş ettiğini aktardı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Dönüşte arkadaşları ile birlikte evlerine giderken Akbelen Mahallesi, Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerindeki bir market önünde durduklarını belirten H.A.Ş., araçtan indiklerinde Hiranur’un tabancayı alıp kafasına dayadığını ve ardından ateş ettiğini söyledi. M.Z. ve N.Ç. adlı arkadaşlarının da ifadeleri çelişkili olunca, olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı. H.A.Ş., ikinci ifadesinde “şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadım, silahı boş zannederek tetiğe bastım” dedi. Olay sonrası hastaneye gitmediklerini, öncelikle Yenişehir ilçesinde bir yere gittiklerini ifade etti.

SONUÇLAR VE SORUŞTURMA

Belirtilen yerlerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından Hiranur Nilgün A., yakınları tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.