Tabancayla Vurulan 16 Yaşındaki Hira Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki bir otomobilde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Hiranur A., başından vurulmuş olarak ağır yaralı bir şekilde Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAYIN SEBEBİ VE TANIKLAR

Genç kızı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., Hiranur ile yaklaşık 2 aydır birlikte olduklarını, arkadaşlarıyla birlikte asker eğlencesine gittiklerini ve bu sırada kendisine ait tabancayı yanına aldığını, havaya ateş ettiğini anlattı. Dönüşte arkadaşları N.Ç. ve M.Z. ile birlikte Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’ndeki bir market önünde durduklarında, araçta Hiranur’un tabancayı alıp kafasına dayadığını ve ardından ateş ettiğini belirtti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE GÖZALTILAR

M.Z. ve N.Ç.’nin ifadeleri çelişkili olunca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 3 şüpheli gözaltına alındı. H.A.Ş. ikinci ifadesinde, şakalaşırken tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını, silahı boş zannederek tetiğe bastığını söyledi. Olay sonrası hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesinde belirttikleri bir yere gittiklerini açıkladı. Burada yapılan aramalarda kan izi bulundu.

OTOPSİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olayla ilgili otopsi işlemleri yapıldıktan sonra, Hiranur’un cenazesi yakınları tarafından alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi. Soruşturma devam ediyor.