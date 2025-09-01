Tabancayla Vurulan 16 Yaşındaki Hira Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki bir araçta tabanca ile vurulmuş bir şekilde ağır yaralandı. Olayın ardından Hiranur, başından vurulmuş olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAYIN BİÇİMİ

Hiranur’un hastaneye götürülmesini sağlayan erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Hiranur ile arkadaşlarının asker eğlencesine katıldıklarını ve burada kendi tabancasını da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini belirtti. Dönüş yolunda, Hiranur’un da bulunduğu araç, Akbelen Mahallesi’nde bir market önünde durdu. Araçtan indikleri sırada Hiranur’un tabancayı alıp kafasına dayadığı, ardından ateş ettiği öne sürüldü.

İFADELERİN ÇELİŞKİLERİ

Olayla ilgili H.A.Ş., M.Z. ve N.Ç.’nin ifadeleri çelişkili görünmesi üzerine araştırma başlatan ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı. H.A.Ş. ikinci ifadesinde, şakalaşmak amacıyla tabancayı Hiranur’un alnına dayadığını ve silahın boş olduğunu düşündüğünü belirterek tetiğe bastığını söyledi. Olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Fuat Moral Mahallesi’nde bir yere bıraktıklarını da ifade etti. Yapılan aramada bu noktada kan izi bulundu.

SON GELİŞMELER VE SÜREÇ

Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, Hiranur’un cenazesi yakınları tarafından alınarak gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.