Tabancayla Vurulan 16 Yaşındaki Hira Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Mahallesi’nde trajik bir olay yaşandı. İddialara göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki bir otomobil içerisinde tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Hiranur, başından tabanca ile vurulmuş halde Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

ARKADAŞININ AÇIKLAMALARI

Genç kızı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., Hiranur ile yaklaşık 2 aylık bir ilişki sürdürdüğünü ve birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini belirtti. H.A.Ş., kendisine ait tabancayı havaya ateş etmek için yanında getirdiğini ifade etti. Dönüş esnasında arkadaşlarıyla birlikte market önünde durup araçtan indikleri sırada, Hiranur’un araç içinde tabancayı alıp kafasına dayadığını ve ardından ateş ettiğini söyledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE GÖZALTILAR

M.Z. ve N.Ç. adlı arkadaşlarının çelişkili ifadeleri üzerine ekipler soruşturma başlattı ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş., verdiği ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla tabancayı Hiranur’un alnına dayayıp boş olduğunu düşünerek tetiğe bastığını, olayın ardından hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesinde bir yere silahı bıraktıklarını aktardı. Olay yerinde yapılan aramada kan izi bulundu.

OTOPSİ VE GÖMÜ

Otopsi işlemlerinin ardından Hiranur Nilgün A., yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise hala devam ediyor.