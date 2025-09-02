Tabancayla vurulan Hira hayatını kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., park halindeki bir otomobilden tabanca ile vuruldu. Genç kız, başından vurulmuş olarak ağır yaralı şekilde Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAYIN SEBEBİ VE TANIK İFADELERİ

Hiranur A.’yı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu genç kızla asker eğlencesine katıldıklarını, burada kendi tabancasını yanına aldığını ve havaya ateş ettiğini anlattı. Dönüş yolunda arkadaşları N.Ç. ile birlikte olduklarını, Akbelen Mahallesi’ndeki bir market önünde durup indiklerini söyledi. Hiranur’un araçta kaldığı esnada tabancayı alıp kafasına dayadığını ve ardından ateş ettiğini belirtti.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER VE GÖZALTILAR

Şüpheli H.A.Ş., ifadesini değiştirdi. Şakalaşırken tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve silahın boş olduğunu düşünerek tetiğe bastığını söyledi. Olaydan sonra hastaneye gitmediklerini, tabancayı önce Yenişehir ilçesinde bir yere bıraktıklarını ifade etti. Belirtilen yerde yapılan aramalarda kan izine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay sonrası vefat eden genç kız, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında defnedildi.