Tabantepe Mevkiinde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Diyarbakır ile Bingöl sınırındaki Tabantepe mevkisinde orman yangını meydana geldi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

İHBAR VE MÜDAHALE EKİPLERİ

Yangın, akşam saatlerinde Tabantepe mevkisinde başladı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın söndürme helikopteri havadan müdahale yaparken, jandarma birimleri ve köylüler karadan da ekiplere destek veriyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.