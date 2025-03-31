Tabi Tekstil, Konkordato Başvurusunda Bulundu

TABİ TEKSTİL KONKORDATO BAŞVURUSUNU GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ankara’da faaliyet gösteren Tabi Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, borçlarının yapılandırılması amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, talebi değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Korkordato Takip’te yer alan bilgilere göre, mahkeme şirketin finansal süreçlerini denetlemek ve alacaklıların haklarını korumak için konkordato komiserleri kurulunu görevlendirdi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU BELİRLENDİ

Kurul, hukukçu Mihriban Naillioğlu, bağımsız denetçi Cahit Serkan Kumdakcı ve tekstil sektörü uzmanı Mustafa Arslan’dan oluşuyor ve şirketin tüm işlemlerini denetlemekle görevlendiriliyor. Alacaklılar, ilanın yapılmasından itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz hakkına sahip. Sürecin, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak ilerleyeceği ifade ediliyor ve mahkemenin nihai kararının şirketin geleceğini belirleyeceği vurgulanıyor.

ŞİRKETİN KURULUŞU VE FİNANSAL SORUNLAR

2014 yılında kurulan Tabi Tekstil, doğallık ve rahatlığı ön planda tutan koleksiyonlarıyla dikkat çekti. 2015 yılında faaliyete geçen fabrikasıyla geniş çaplı üretime başlayan şirket, son yıllarda finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilendi. Sektördeki zorlu ekonomik koşullar sebebiyle ödeme güçlüğü çeken firma, konkordato sürecine girerek yeniden yapılanmayı hedefliyor.