Tabii Spor Üyesi Olmalısınız

CANLI YAYIN İMKANLARI

Futbol tutkunları için Tabii Spor, artık sadece bir tıklama uzağınızda. İster evde, ister dışarıda, her an favori futbol maçınızı izleme fırsatına sahip olabiliyorsunuz. Tabii Spor’un internet üzerinden sağladığı canlı yayınlar, futbolseverleri maç heyecanı ile buluşturuyor. Peki, Tabii Spor nasıl izleniyor? İşte detaylar…

ÜYELİK GEREKİYOR

Tabii Spor’u izlemek için öncelikle Tabii premium üyesi olmanız gerekiyor. Tabii premium üyeleri, Tabii Spor kanallarını canlı olarak izleyebiliyor. Tabii Spor, telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar üzerinden erişilebiliyor. Ancak, canlı yayın izlemek için önce Tabii’nin resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturmanız şart. Tabii Spor, uydu üzerinden değil, doğrudan internet üzerinden yayın yapıyor. Bu nedenle Tabii’nin resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlara ulaşmanın tam zamanı.

ÜCRET BİLGİLERİ

Tabii Spor’un canlı yayınlarını izlemek için Tabii premium paketi sahibi olmanız gerekiyor. Bu paketin aylık ücreti ise 99 TL olarak belirlenmiş. Tabii premium üyesi olarak sadece canlı maç yayınlarını izlemekle kalmayıp, aynı zamanda Tabii’nin özgün dizi ve film içeriklerine de HD kalitede istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!