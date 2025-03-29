Tabula-Bilim Etkinliği: Eğlenerek Öğrenme Fırsatı

ETKİNLİĞİN AMACI VE KAPSAMI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Bilim İletişim Öğrenci Kulübü ile Ekonomi ve Sanat Öğrenci Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen “Tabula-Bilim Etkinliği” düzenlendi. Bu etkinlikte, bilim, iletişim, ekonomi ve sanat alanlarındaki kavramların tabu oyunu aracılığıyla eğlenerek öğrenilmesi amaçlandı. Öğrenciler, yarışırcasına eğlenceli bir zaman geçirirken, aynı zamanda bu kavramlar üzerinde yoğunlaştılar.

KAVRAMLARIN PAYLAŞIMI

Etkinlik sırasında, önceden hazırlanan farklı kartlarda yer alan bilim, iletişim, ekonomi ve sanat alanlarındaki kavramlar, katılımcılar tarafından belirli bir süre içinde ve yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatıldı. Bu süreçte öğrenciler, bilimsel kavramları yaratıcı fikirlerle ifade etme imkanı buldu ve kavramları eğlenceli bir yöntemle öğrenme fırsatı elde ettiler.

ÖDÜLLER VE GELECEK PLÂNLAR

Etkinliğin sonunda en fazla doğru kavramı anlatan grup, Ekonomi ve Sanat Kulübü ile Bilim İletişim Kulübü tarafından ödüllendirildi. Bilim İletişim Öğrenci Kulübü Başkanı İpek Türkoğlu ve Ekonomi ve Sanat Kulübü Başkanı İlkay Aykaç, “Etkinliğin sonunda katılımcıların bilimsel kavramları öğrenirken aynı zamanda çok eğlendiklerini” belirttiler ve “Bu tür eğlenceli etkinlikleri ilerleyen dönemlerde daha sık gerçekleştireceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundular.