TACCI, Ticari İşbirlikleri İçin Etkinlik Düzenledi

DÜZENLENEN ETKİNLİĞİN AMACI

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ülkeler arasında mevcut fırsatları değerlendirmek için New York’ta bir etkinlik düzenliyor. Pakistan Başkonsolosluğu Ticaret ve Yatırım Bölümü işbirliğiyle Pakistan Evi’nde yapılan bu etkinliğe, Pakistan’ın New York Başkonsolosu Aamer Ahmed Atozai, Ticaret ve Yatırım Müşaviri Adnan Mahmood Awan, TACCI Başkanı Ali Koçak ve New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe ile birlikte birçok ticaret odası temsilcisi, bürokrat ve iş insanı katılım gösteriyor.

BİRLEŞİK İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Başkonsolos Atozai, burada yaptığı konuşmada, Pakistan ve Türkiye’nin tarih, kültür, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı dost ülkeler olduğunu vurguladı. ABD’nin ise bu ülkelerin en büyük ihracat pazarı ve önemli bir yatırım ortağı olduğunu belirtti. Atozai, bu ilişkileri yapıcı bir diyalog içerisinde bir araya getirmenin zamanının geldiğine değinerek, tekstilden fintech ve lojistiğe kadar çeşitli alanlarda işbirlikleri fırsatlarının bulunduğunu ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARI VE İŞBİRLİĞİ

Ticaret ve Yatırım Müşaviri Awan, etkinliğin ticaret savaşlarının yoğun olduğu bir dönemde yapıldığına dikkat çekerek, burada özellikle işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceğinin tartışılacağını kaydetti. Awan, Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin üç ülke için de faydasına olacağını vurguladı.

TACCI Başkanı Koçak, etkinliğin “Ekonomik Köprüler Kurmak” temasıyla düzenlendiğini belirterek, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliği stratejik ekonomik işbirliğine dönüştürmek için uygun bir zaman olduğunu ifade etti. Koçak, “ABD’deki ortaklarımızın güçlü katılımıyla, ticaret, yatırım, inovasyon ve girişimcilik yoluyla iyi niyeti eyleme dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

İLERİYE DÖNÜK MUTABAKAT

Yapılan konuşmaların ardından, üç ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Etkinlikte katılımcılar, ülkeler arasındaki ticari işbirliği fırsatlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.