Tacikistan’da Küresel Buzul Gözlem Konferansı Yapıldı

ULUSLARARASI KONFERANSTAN ANLAMLI PANELLER

Tacikistan’ın düzenlediği uluslararası konferansta, iklim değişikliğiyle mücadelede veri toplamanın ve gözlem faaliyetlerinin önemini ele alan “Küresel Buzul Gözlem Gereksinimi” paneli yapıldı. 29 Mayıs’ta başlayan ve Tacikistan hükümetinin öncülüğünde gerçekleştirilen “Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans”ta son gün oturumları ve paneller gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Zürih Üniversitesi Buzul Bilimi ve Dinamik Jeomorfoloji Grubu’nda araştırmacı olarak çalışan Evan Miles üstlendi.

MEMNUNİYETLE PAYLAŞILAN İŞBİRLİĞİ

Panelde konuşmalarını sürdüren Tacikistan Hidrometeoroloji Kurumu Başkanı Abdullo Habibullo Kurbonzoda, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile yapılan işbirliklerinden duyulan memnuniyeti aktardı. Bu işbirlikleri; erken uyarı sistemleri, dağlık bölgelerdeki buzul gözlem faaliyetleri ve personel yetiştirilmesi gibi alanları kapsıyor. Kurbonzoda, bu ortaklığın, Tacikistan’daki meteoroloji ve kriyosfer uzmanlığının gelişmesine ve buzulların korunmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, Tacikistan topraklarının büyük bir bölümünü kaplayan buzulların, Orta Asya’daki tatlı su kaynaklarının yüzde 60’ını barındırdığına dikkat çekti ve bu kaynakların korunmasının gerekliliğini vurguladı. Kurbonzoda, konferansın uluslararası işbirliğini artırarak su kaynaklarının adil paylaşımı ve buzulların korunması konusunda somut adımlar atılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

HAZIRLIKLI GÖZLEMLEME ÇAĞRISI

WMO’dan Stefan Uhlenbrook, konuşmasında dağlık ve erişilmesi zor bölgelerde yürütülen sürekli buzul gözlem faaliyetlerinin iklim modellerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından önemine dikkat çekti. Tacikistan’ın yaklaşık 5 bin metre yükseklikte kurduğu buzul gözlem istasyonlarına takdirle yaklaştığını belirten Uhlenbrook, bu tür çalışmaların küresel ölçekte örnek oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, yüksek dağ zirvelerinde gözlem yapılmasının gerekliliğine değinerek, “150 yıl önce buzulların uzunluğunun ve kalınlığının sürekli izlenmesi gerektiği vurgulanmıştı. Hala aynı noktadayız, bu gözlemlere her zamankinden daha çok ve acilen ihtiyacımız var,” şeklinde konuştu.