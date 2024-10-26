“Tacizci Alışveriş Merkezinde Tutuklandı”

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Mekan

Olay, 18 Ağustos Pazar akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin giyim mağazasında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli AVM içerisinde dolaşan iki kadını bir süre takip etti. Ardından, kadınların peşinden bir giyim mağazasına girdi.

Şüpheli Eylem Harekati

Kadınlardan biri eğilerek ürünleri inceleyip bakarken, şüpheli arkadan gelerek cep telefonuyla kadının etek altı fotoğrafını çekti. Olaydan sonra cep telefonunu hemen cebine koyarak ürünlerle ilgilendiği izlenimini vermeye çalıştı. Ancak kadınlar, yanlarındaki kişinin fotoğraf çektiğini fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Aynı Saatlerdeki Diğer Olaylar

Şüphelinin aynı alışveriş merkezinde yakın saatlerde başka kadınları da takip ettiği ve Nihan K. adlı bir kadını alışveriş yaparken elle taciz ettiği öğrenildi. Nihan K. ve mağazadakiler, kaçan şüphelinin peşinden koşsalar da yetişemediler. Olay yerinden hızla kaçan şüpheli, alışveriş merkezinden çıktı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis Ekiplerinin İncelemeleri ve Gözaltı

Art arda gelen ihbarlar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin kadınları takip edip taciz ettiğini gözlemledi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Cemal B. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları arama sonucunda Sultangazi’de olduğunu belirledikleri Cemal B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemal B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.