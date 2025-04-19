TADD Afrika Dergisi Yayın Hayatına Başladı

AFRİKA KÜLTÜRÜNE YENİ BİR KATKI

Afrika kıtasının zengin tarihine, toplumsal yapısına ve sanatsal çeşitliliğine dikkat çeken TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) çatısı altında yayın hayatına başladı. TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, derginin derneğin 10. yılı dolayısıyla hayata geçtiğini kaydetti. Güntekin, “Biz bu dergimizde Afrika’nın tarihinden toplumun yapısına, siyasetinden sanat ve kültürüne kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapacağız. Aynı zamanda içerik üreteceğiz. Yani bizim dergimiz hem akademik hem aktüel bir dergi olacak açıkçası.” şeklinde konuştu.

AFRİKA’NIN RENKLERİ YANSITILACAK

Güntekin, derneğin kuruluşundan itibaren bir dergi çıkarma hayalini taşıdıklarını belirtti ve “Biz Afrika’nın renklerini ve gerçek Afrika’yı da yansıtma iddiasındayız. Yani bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz” diye vurguladı. Türkiye’deki insanların Afrika’nın tarihi, turistik yerleri ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğünü belirten Güntekin, “Çok iyi anlatıldığını da zannetmiyorum. Biz inşallah bunları birinci elden Afrika’da yaşayan kardeşlerimizin de yardımıyla, ülkemizde okuyan kardeşlerimizin de yardımıyla yansıtmış olacağız diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI SUNULUYOR

Derginin ilk sayısı, “Birlikten Doğan Güç! Afrika” temasıyla dikkat çekiyor. Bu sayıda, Afrika’ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanıyor ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunuluyor. Türkçe olarak matbu yayımlanan derginin Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca dijital baskıları, TADD’nin resmi internet sitesinde (https://tadd.org.tr/) ücretsiz erişime açık hale gelecek.