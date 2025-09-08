TADD, Mali’de Modern Tarım Eğitimi Verdi

AFRİKA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM DESTEKLENİYOR

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Mali’de sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla çiftçilere yönelik “Modern Tarım Teknikleri” eğitim programı düzenliyor. Yapılan yazılı açıklamaya göre, bu eğitimler Mali’nin yanı sıra Uganda’da da çiftçilere modern tarım bilgileri sağlanıyor. Mali’de düzenlenen ve 5 gün süren program kapsamında, çiftçilere ekolojik sıvı gübrelerin kullanımı hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerin amacı, çevre dostu tarımı desteklemek ve kırsal bölgelerdeki çiftçilerin gelir kaynaklarını güçlendirmek olarak ifade ediliyor.

EĞİTİM PROGRAMI VE UYGULAMALAR

Açıklamaya göre, uzman tarım mühendisleri tarafından sunulan teorik bilgilerin ardından sahada uygulamalı atölyeler düzenleniyor. Eğitim sonunda katılımcılara sıvı gübre ve çeşitli tarım aletleri dağıtıldığı belirtiliyor. TADD’ın hedefleri arasında Afrikalı çiftçilerin sıvı gübrelerin modern kullanımıyla tanışması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilerin geçim kapasitelerinin güçlendirilmesi bulunuyor. Ayrıca, Uganda’nın Jinja kentindeki tarım faaliyetlerinin hasadının alındığı ve 5 köyden 100 çiftçinin mısır, fasulye ve lahana ürünleri topladığı ifade ediliyor.

KALICI ÇÖZÜMLER SUNMAK AMACIYLA

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, projeye dair yaptığı değerlendirmede “Görevimiz yalnızca geçici yardım sağlamak değil, kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma çözümleri sunmaktır. Bu tür eğitim programlarıyla, Afrika’daki çiftçiler geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak topraklarını daha verimli kullanma imkanı bulacaklar.” açıklamasında bulundu. Mali’deki eğitim kapanış törenine katılan Senou Belediye Başkanı, tarım teknikleri eğitiminin büyük bir fırsat olduğunu belirterek TADD’ye teşekkür etti. Başkan, “Çiftçilerimize sunulan modern ve çevreci tarım yöntemleri, sadece onların geçimini değil, ailelerinin sağlıklı beslenmesini de doğrudan etkiliyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, yerel temsilciler eğitim programının genç çiftçiler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak TADD’a teşekkür ettiklerini dile getirdi.