Tadic Fenerbahçe’de 100 Maç Performansı

İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK karşısında ikinci yarıda oyuna girdi ve sarı-lacivertli ekibin formasını giyerek 100. resmi maçına çıkmış oldu. 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımdaki yeri sağlamlaşan Dusan Tadic, Jose Mourinho’nun da sürekli tercih ettiği futbolcular arasına girmeyi başardı.

BÜYÜK PERFORMANS SERGİLEDİ

Fenerbahçe bu sezon toplamda 58 resmi müsabakada yer alırken, Dusan Tadic sadece 2 karşılaşmada forma giymedi. Sadece Fenerbahçe’nin 19 yaş altı takımıyla oynamış olduğu Galatasaray’a karşı eksik kalan Tadic, Türkiye Kupası beşinci turunda ise Adanaspor’a karşı oynanan 6-0’lık galibiyet mücadelesinde süre almadı. Geçen sezon ligde gerçekleşen 38 maçta ve UEFA Konferans Ligi ön elemeleri dahil toplam 16 maçta sahada olup, sakatlık yaşamayan oyuncu 38 lig karşılaşmasında 3 bin 160 dakika süre aldı.

AVRUPA VE LİG PERFORMANSI

Bu süre zarfında 10 gol atıp takım arkadaşlarına 14 asist yaptı ve 3 sarı kart gördü. UEFA Konferans Ligi oynadığı 16 müsabakada ise toplam 1145 dakika sahada kalıp 6 gol atmayı ve 2 asist yapmayı başardı. Türkiye Kupası’nda bu sezon da 2 maçta 135 dakika süre alan Tadic, ilk sezonundaki 56 maçlık periyotta 4 bin 440 dakika sürede 16 gol ve 16 asist yaparak önemli bir performansa imza attı.

İSTİKRARINI KORUDU

İsmail Kartal’ın geçen sezon 56 maçta şans verdiği Dusan Tadic, José Mourinho döneminde de bu istikrarını devam ettirdi. Bu yılki lig maçlarının 26’sında da sahada yer alarak 1931 dakika forma giyen Tadic, 9 gol atıp 11 asist yaptı. Ligdeki toplam 20 gol katkısı ile dikkat çeken oyuncu, 2 sarı kart gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde de 16 maça çıkarak bu müsabakalarda 2 gol ve 4 asist yaptı, 1222 dakikayı sahada geçirdi.

CEZALARLA YÜZ YÜZE GELMEDİ

Fenerbahçe forması giyerken 2 sezonda 99 resmi maçta süre alan Dusan Tadic, hiçbir cezalı duruma düşmedi. 2023-2024 sezonunda ligde 38 maçta 3 kez sarı kart gören deneyimli futbolcu, Avrupa ve Türkiye Kupası mücadelelerinde ise kart görmedi. Bu sezon 43 resmi karşılaşmada da forma giyen Tadic, yine sarı-lacivertli takıma önemli katkılar sağladı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe tarihine geçerek 100. resmi maçına çıkan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpte bu başarıya ikinci sezonunda ulaşan ilk futbolcu oldu. Geçmişte kulüpte 100 maçın üzerine çıkan oyunculardan hiçbiri bu başarıyı ikinci sezonlarında elde edememişti. Fenerbahçe’nin son 2 sezonda oynadığı maç sayısı da 100’ü aşarken, bu iki sezon içinde böyle bir karşılaşma sayısına ulaşılması tarihi bir başarı olarak kaydedildi. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında toplamda 99 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, bu dönemde 7 bin 616 dakika süre alarak 27 gol ve 31 asist yaparak istatistiklerinin altını çizdi.