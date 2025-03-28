Tadic Fenerbahçe’de Rekor Kırdı

DUSAN TADIC’İN TARİHİ BAŞARISI

Süper Lig’in güçlü ekibi Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Bodrum FK karşılaşmasıyla birlikte takımında 100. maçına ulaştı. Bu sonuçla birlikte Tadic, Fenerbahçe tarihine en erken 100 maça ulaşan futbolcu olarak adını yazdırdı.

BODRUM FK MAÇIYLA REKOR KIRDI

Fenerbahçe’nin Bodrum FK ile yaptığı deplasman maçının 72. dakikasında oyuna giren Sırp yıldız, 100. maçına çıkarak bu önemli dönüm noktasını gerçekleştirmiş oldu. Tadic, bu zamanda sarı-lacivertliler için 27 gol ve 29 asistlik bir performans sergiliyor.