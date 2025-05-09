Tadic, Fenerbahçe’nin Galibiyetini Değerlendirdi

35. HAFTA MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşmış. Sarı-lacivertlilerin oyuncusu Dusan Tadic, rakiplerini 4-1 ile mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunmuş. Tadic, “Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik.” ifadelerini kullanmış.

TAKIM ARKADAŞIYLA YAŞANAN TARTIŞMA

Dusan Tadic, maç sırasında Anderson Talisca ile yaşadıkları tartışmaya yanıt verirken, “Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Takım arkadaşınızla yaşayabiliyorsunuz. Talisca’nın beden dilinden hoşlanmadım, bunu düzeltmek istedim. Ona düşündüğüm şeyleri söyledim. Bu davranışının neticesinde kendi düşüncemi söyledim. Konuştuk. Anladığını düşünüyorum. Normal bir durum bu. Adrenalin yüksek olabiliyor. Galip gelmek istiyorsunuz. Kendisiyle sonradan konuştum. Umarım söylediğim şeyi anlamıştır.” şeklinde konuşmuş.

GÜVENÇ VE GELECEK PLANLARI

Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Sırp yıldız, “Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax’a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz.” demiş.