Tadic’in 100. Süper Lig Maçı

DUSAN TADIC 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK ile oynanan maçta ikinci yarıda oyuna girdi ve takımıyla birlikte 100. resmi maçına çıkarak “dalya” dedi. Sarı-lacivertli ekibe katıldığı 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal’ın yönetiminde takımın vazgeçilmez futbolcularından biri oldu ve José Mourinho’nun da gözdesi haline geldi. Fenerbahçe, bu sezonda 58 resmi müsabakaya çıkarken, Tadic yalnızca 2 maçta forma giymedi. “Galatasaray ile Şanlıurfa’da oynanan ve tamamlanamayan TFF Süper Kupa mücadelesinde kadroda olmayan Dusan Tadic, buna ek olarak Türkiye Kupası beşinci turunda Adanaspor’a karşı oynanan maçta da süre alamadı.”

SÜRE ALDIĞI MAÇLARDA BAŞARILI GÖRÜNTÜ ÇIZDI

Geçen sezon ligde 38 maçta sahada bulunan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde ön elemelerle birlikte toplamda 16 maça çıktı. Tadic, bu periyotta sakatlık yaşamadan 54 maçta süre aldı. 38 lig maçında 3 bin 160 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 14 asist yaptı ve 3 sarı kart gördü. UEFA Konferans Ligi elemeleri ve turnuvada da 16 maçta 1145 dakika sahada kalan Tadic, bu maçlarda 6 gol atıp 2 asist yaptı. 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta 135 dakika süre aldı. Tadic, ilk sezonunda 56 karşılaşmada 4 bin 440 dakika sahada kalarak 16 gol ve 16 asist yaptı.

İSTİKRARLI PERFORMANSINI DEVAM ETTİRDİ

İsmail Kartal’ın geçen sezon 56 maçta oynattığı Dusan Tadic, José Mourinho’nun takımın başına geçmesinin ardından da istikrarlı performansını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki ligde 26 maçında da sahada yer alan Dusan Tadic, 1931 dakika süre alarak 9 gol ve 11 asist yaptı. Ligde 20 gole katkı sağlarken, 2 sarı kart gördü. Fenerbahçe bu dönem UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi nde 16 maça çıkarken, Mourinho, Tadic’e bu karşılaşmalarda da yer verdi. Avrupa’daki 16 maçta 2 gol ve 4 asist sayısına ulaştı. Türkiye Kupası’nda gribal enfeksiyon nedeniyle bazı maçlarda oynayamayan Tadic, gruptaki son mücadelede Gaziantep FK karşısında sahada bulundu. Bu sezon Fenerbahçe, 2024-2025’te 45 resmi maç oynadı ve Tadic bu maçların 43’ünde sahada yer alarak 3 bin 176 dakika bulunup 11 gol ve 15 asist yaptı.

CENTİLMEN OYUNCU

Fenerbahçe formasını giyen Dusan Tadic, 2 sezonda 99 resmi maçta görev yaptı ve bu süreçte hiç cezalı duruma düşmedi. 2023-2024 sezonunda ligde 38 maçta 3 sarı kart gördü, Avrupa ve Türkiye Kupası mücadelelerinde ise kart görmedi. Bu sezon 43 resmi maçta 2 sarı kart gören Tadic, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi’nde de 12 mücadelede 1 kez sarı kart gördü.

TARİHE GEÇEN BİR BAŞARI

Fenerbahçe kulübünde 100. resmi maçına çıkarak “dalya” diyen Dusan Tadic, bu başarıyı elde eden ilk futbolcu oldu. Sarı-lacivertli kulüpler arasından hiçbiri, ikinci sezonlarında bu sayıya ulaşamadı. Fenerbahçe’nin son 2 sezondaki 100’ü aşan maç sayısı, kulüp tarihine geçerken daha önce hiç bu kadar yüksek sayıda karşılaşmaya çıkılmamıştı. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında 99 resmi mücadelesinde toplam 7 bin 616 dakika süre alarak 27 gol ve 31 asist elde etti.