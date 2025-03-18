Tadic’in Fenerbahçe’den Ayrılması Bekleniyor

FENERBAHÇE’NİN SAMSUNSPOR İLE BERABERLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı. Maç golsüz sona erdi. Geçen sezondaki performansıyla dikkat çeken Sırp yıldız Dusan Tadic, bu sezon 26 gole direkt katkı sağlamasına rağmen, özellikle kritik karşılaşmalardaki etkisiz performansıyla “ağır” ve “yaşlandı” eleştirileri aldı. Sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Tadic’in Fenerbahçe’deki geleceği belirsizlik içeriyor. Hollanda’ya döneceği ile ilgili iddialar gün geçtikçe güçleniyor.

TADIC’IN LİGDEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, bu sezon ligde yedi maçta puan kaybı yaşadı (5 beraberlik, 2 mağlubiyet). Dusan Tadic, bu puan kayıplarından yalnızca ilk yarıda 2-2 berabere biten Samsunspor maçında katkı verebildi (1 gol, 1 asist).

Samsunspor ile alınan birlikte, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Dusan Tadic, 43 resmi maçta 11 gol ve 15 asist üretmesine rağmen, eleştirilerin odak noktası haline geldi.