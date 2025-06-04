“Tadic’in Yolu Belli Oluyor!”

DUSAN TADIC’İN FENERBAHÇE’DEN VEDASI

Fenerbahçe’de geçirdiği iki sezon sonunda sarı-lacivertli kulübe veda eden Dusan Tadic’in yeni adresi futbol camiasında büyük bir merak uyandırıyor. 36 yaşındaki Sırp yıldız, 2023 yılında Ajax’tan transfer olduğu Fenerbahçe’de toplamda 100 maçta 24 gol ve 31 asistlik etkileyici bir performans sergilemiş ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak kulübün yeni sezon yapılanması doğrultusunda Tadic ile yollar ayrılmış durumda.

Tadic’in eski kulübü Ajax’ın, tecrübeli oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek için ciddi bir ilgi gösterdiği biliniyor. Sırp futbolcunun da Hollanda’ya dönme isteğinin bulunduğu dile getiriliyor. Fakat Yunan medyasından gelen bir haber, transfer yarışını farklı bir yapıya soktu. SDNA’nın haberine göre, Tadic’in menajeri; Olympiakos, Panathinaikos, PAOK ve AEK gibi Yunan kulüplerine oyuncuyu önerdi.

KIZILYILDIZ’DAN SÜRPRİZ ADIMLAR

Yunan kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Belçika’dan da teklifler alan Tadic için en dikkat çekici durumu ise Sırbistan’dan geldi. Haberlere göre, Kızılyıldız, 36 yaşındaki yıldızı 15 yıl sonra ülkesine geri döndürmek için harekete geçti. Kızılyıldız’ın, Tadic’i kadrosuna katmak amacıyla tüm şartları zorlayacağı ve ciddi bir teklif sunacağı öne sürüldü. Tadic’in ise Kızılyıldız’a diğer teklifleri değerlendirmek için süre istediği bildirilmekte.

Kariyerine Vojvodina’da başlayan ve 2010 yılında Groningen’e transferiyle Avrupa sahnesinde adım atan Tadic, Twente, Southampton ve Ajax gibi kulüplerde de forma giydi. Eğer Kızılyıldız’ın teklifini kabul ederse, 15 yıl aradan sonra Sırbistan’a dönerek kariyerine duygusal bir başlangıç yapabilir. Ancak Ajax’ın 2+2 yıllık sözleşme önerdiği ve Tadic’in Hollanda’ya dönüş ihtimalinin hala yüksek olduğu da konuşuluyor.