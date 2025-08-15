Tadım Kalesi’nde Antik Eserler Bulundu

5 BİN YILLIK KAZILARDA BULUNTULAR

Elazığ’da, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü eşliğinde Tadım köyündeki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde yapılan arkeolojik kazılarda, 5 bin yıllık kutsal ocaklar, sunaklar ve Karaz çanak çömlekleri ortaya çıkarıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kazıların bölgenin binlerce yıl öncesine ait geçmişini gün yüzüne çıkardığını belirtti. Vali Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda önemli bulgulara ulaşıldığını ve kazılarda 11,60 metre uzunluğunda, 5,70 metre genişliğinde, üç bölümden oluşan, duvar kalınlığı 50-60 santimetre olan 66 metrekarelik bir konut kalıntısının bulunduğunu duyurdu.

KUTSAL OCAK VE ÇÖMLEKLER

Vali Hatipoğlu, “Konutun zemini, sıkıştırılmış toprak üzerine kum, kil ve kireç karışımıyla oluşturulmuş sarı renkli bir tabakayla kaplı. Güney odada, zemine sabitlenmiş iki kutsal ocak, geometrik bezemeli tek kulplu bir testi ve birçok Karaz tipi çömlek bulundu. 2024 yılında ortaya çıkan örneklerden farklı olarak, bu ocakların iki başlı tasarımları dikkat çekiyor. Ocaklarda güç ve kudreti simgeleyen hayvan betimlemeleri mevcut. Kazı ekibindeki uzmanlar, tek kulplu testinin dönemin inanç sistemine göre kurban kanı veya kutsal sıvıların sunumunda kullanıldığını değerlendiriyor.” diye aktardı. Önceki yıl, değişik alanlarda bulunan sabit ve taşınabilir kutsal ocaklarda baba, anne ve çocuk figürleri ile stilize insan-hayvan formlarına sahip tasarımlar keşfedilmişti. Bu alanlardan, bir dağ keçisi bezemeli çömlek ve 12 Nahçıvan tipli Karaz çömleği çıkarıldı ve bu buluntular milattan önce 4000-3000 yıllarına tarihlendirildi.

KAZILARIN GELECEĞİ İÇİN PROJE

2025 yılı kazılarında, aynı bölgede bitişik nizamda inşa edilmiş iki konut kalıntısı ve bu konutlara ait 5 sunak kaidesinin bulunduğunu aktaran Vali Hatipoğlu, “Ayrıca bir sunak ve ona ait kan oluğu bulundu.” ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, sözlerine devam ederek, “Uzman arkeologlar, kesici alet izleri taşıyan bu sunağın, tanrı ve tanrıçalar için icra edilen insan ve hayvan kurban ritüellerinde kullanıldığını belirtiyor. Kan oluğu çevresinde insan dişi ve kemikleri ile hayvan kemikleri yer aldı. Konut içerisinde hayvan kemiklerinden yapılmış delici aletler, pişmiş toprak ve taş ağırlıklar ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, bu buluntuların bölgede gelişmiş bir dokumacılık kültürünün varlığını işaret ettiğini vurguluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamına alınan Tadım Kalesi ve Höyüğü kazılarında, ilimizin kadim kültürünün izlerini bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarmak ve elde edilen bulgularla tarihe ışık tutmak amacıyla çalışmalar devam etmektedir.” şeklinde sözlerini tamamladı.