Tadım Kalesi’ndeki Kutsal Ocağın Restorasyonu Tamamlandı

RESTORASYONUN TAMAMLANMASI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyünde yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan 6 bin yıllık 2 kutsal ocağın restorasyonun tamamlandığını duyurdu. Vali Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İlimizde 6 bin yıllık kutsal ocaklar restore edildi” ifadesini kullandı.

KUTSAL OCAKLARIN ÖNEMİ

2024 yılı kazı çalışmalarında, milattan önce 4000-3200 yıllarına tarihlenen bu ocakların restore edildiği belirtiliyor. Üzerlerinde stilize insan ve boğa figürleri barındıran ocaklar, erken dönem toplumlarında ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki yerini simgeliyor. Kazı çalışmalarının, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekipleri tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlardan alınan bilgilere göre, kutsal ocaklar yalnızca mimari yapıtlar değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemini anlamaya yardımcı olan unsurlar olarak da değerlendiriliyor.

Restorasyonu tamamlanan kutsal ocakların, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergileneceği bilgisi veriliyor. Vali Hatipoğlu, bu önemli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen bütün bireylere teşekkür ettiğini dile getirdi.