Taekwondo’da Altın Madalya Kazandı

YETENEK GÖSTERİYOR

Uluslararası platformda Türk sporunu bir kez daha onurlandıran isim, bu sefer Taekwondo branşında Kadriye Kurtoğlu oldu. Sırbistan’ın Niş kentinde gerçekleştirilen Aksteriks Uluslararası Açık Turnuva’da 33 kilogram kategorisinde yarışan genç sporcu, olağanüstü performansıyla birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. Henüz genç yaşına rağmen gösterdiği teknik beceri, mücadele azmi ve kararlılığı, Kurtoğlu’nun dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Final müsabakasında rakibini etkileyici bir şekilde mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

BAŞARILARIN TEMELİ

Bu başarı yalnızca bireysel bir zafer değil; Türk Taekwondosunun uluslararası düzeydeki gücünün ve potansiyelinin bir göstergesi oldu. Kadriye Kurtoğlu’nun bu başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri olan Antrenörü Timur Yalımgüç, sporcusunun disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtiyor. Elde edilen madalyanın arkasında uzun soluklu bir emek ve stratejik çalışma olduğunun altını çiziyor. Bu süreç, Kurtoğlu’nun uluslararası arenada elde ettiği başarıları daha da pekiştiriyor.