Haberler

Taekwondo Turnuvasında Hakem Antrenöre Saldırdı

TAEKWONDO TURNUVASINDA GÖRÜLEN TARTIŞMA

Malatya’da düzenlenen okullar arası taekwondo turnuvasında, görevlilerle tartışan bir antrenöre hakem kafa attı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu turnuva sırasında antrenör Usame Zeyveli, bir müsabakanın ardından itirazda bulunduğu görevlilerle bir tartışma içine girdi. Tartışma esnasında hakem Murat Sarıkaya olaya müdahil olarak, antrenör Zeyveli’ye kafa darbesi uyguladı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kameralara yansıyan bu durum büyük dikkat çekti. İddialara göre, antrenör Usame Zeyveli’nin hakem Murat Sarıkaya hakkında bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. Olay, turnuvanın atmosferinde tartışmalara neden oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Karaya Oturan Gemi Kurtarılıyor

Liberya bayraklı MSC Rhiannon, İstanbul Bakırköy sahilinde demir değişikliği sırasında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtarma operasyonları için bölgeye yönlendirildi.
Haberler

Oyuncu Şinasi Yurtsever Son Yolculuğunda

Mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni, ailesi ve ünlülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.