Taekwondo Turnuvasında Hakem Antrenöre Saldırdı

TAEKWONDO TURNUVASINDA GÖRÜLEN TARTIŞMA

Malatya’da düzenlenen okullar arası taekwondo turnuvasında, görevlilerle tartışan bir antrenöre hakem kafa attı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu turnuva sırasında antrenör Usame Zeyveli, bir müsabakanın ardından itirazda bulunduğu görevlilerle bir tartışma içine girdi. Tartışma esnasında hakem Murat Sarıkaya olaya müdahil olarak, antrenör Zeyveli’ye kafa darbesi uyguladı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kameralara yansıyan bu durum büyük dikkat çekti. İddialara göre, antrenör Usame Zeyveli’nin hakem Murat Sarıkaya hakkında bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. Olay, turnuvanın atmosferinde tartışmalara neden oldu.