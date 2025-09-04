TAG, 24. Bosphorus Cup’ın Partneridir

BOSPHORUS CUP’IN PARTNERİ TAG

TAG, bu yıl 24’üncü kez gerçekleştirilecek Bosphorus Cup’ın premium partneri olduğunu açıkladı. Yarış, 17-20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden bin yelkenciyi ve 60 tekneyi İstanbul Boğazı’nda bir araya getirecek.

TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bosphorus Cup’ın dünya genelinden gelen yelkencileri İstanbul ile buluşturduğuna dikkat çekerek, “İstanbul’un ihtişamını, köklü kültürünü ve benzersiz ruhunu uluslararası arenada güçlü şekilde yansıtan bu yarış sayesinde İstanbul, sadece bir seyir rotası değil, küresel yelken takviminde parlayan bir cazibe merkezi haline geliyor. Bosphorus Cup’ın İstanbul’u dünyaya tanıtma misyonu, TAG’ın bu şehri daha erişilebilir daha yaşanabilir kılma vizyonu ile aynı heyecanı ve tutkuyu paylaşıyor. Şehrimizin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyor, tüm ekiplere başarılar diliyoruz” diyerek görüşlerini belirtti.

Bosphorus Cup’ı organize eden ORG Sports Management’ın kurucusu Orhan Gorbon, “İstanbul’da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul’a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık” şeklinde konuştu.