TAG, Bosphorus Cup’ı Destekliyor

TAG’IN YENİ PARTNERLİĞİ

TAG, 24. Bosphorus Cup’ın premium partneri olduğunu açıklıyor. Bu etkinlik, 17-20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden bin yelkenciyi ve 60 tekneyi İstanbul Boğazı’nda bir araya getirecek. TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bosphorus Cup’ın dünyanın dört bir yanından gelen yelkencileri İstanbul’da buluşturduğuna dikkat çekiyor. Öktem, “İstanbul’un ihtişamını, köklü kültürünü ve benzersiz ruhunu uluslararası arenada güçlü şekilde yansıtan bu yarış sayesinde İstanbul, sadece bir seyir rotası değil, küresel yelken takviminde parlayan bir cazibe merkezi haline geliyor” diyor. Ayrıca, etkinliğin İstanbul’u tanıtma misyonunun TAG’ın bu şehri daha erişilebilir ve yaşanabilir kılma vizyonuyla örtüştüğünü belirtiyor.

İSTANBUL’UN KÜLTÜRÜNÜ TANITMA HEDEFİ

Bosphorus Cup’ı organize eden ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon ise İstanbul’da yelken yapmanın özel bir deneyim olduğunu ifade ediyor. Gorbon, “Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yıl boyunca İstanbul’a kattığı değerin 85 milyon doların üzerinde olduğunu vurguluyor. 24 yılda dünyanın önde gelen 10 yelken yarışından biri olmayı başardıklarını da ekliyor.