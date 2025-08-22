Haberler

TAG Otoyolu’nda İki Tır Çarpıştı

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLUNDA KAZA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, iki tırın birbirine çarpması sonucu iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, 72 EP 564 plakalı beton blok yüklü tır ile 50 AEA 683 plakalı mermer yüklü tır arasında gerçekleşti, sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

KAZA SONRASI HAFİF YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kaza sonrasında olay yeri adeta savaş alanına dönerken, hafif yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza yüzünden yolda uzun araç kuyrukları oluştu, trafik akışı ise yol kontrolü sağlanıp araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

