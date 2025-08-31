Haberler

Tag Otoyolu’nda Yangın Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda, Nurdağı ilçesinde otoban kenarındaki bir alanda yangın çıktı. Henüz kesin bir sebebi bulunmayan bu yangın, Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ACİL MÜDAHALE

Otoyolun kenarındaki alevleri gören sürücüler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, yangının otoyola ulaşmasını önleyerek alevleri başarıyla söndürdü.

ÖNEMLİ

Haberler

80 Yaşında Şahıs Hastanede Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hastanede, 80 yaşındaki M.D. refakatçi olmadan bulunduğu odasında hareketsiz halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Tokat’ta Trafik Kazasında 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.