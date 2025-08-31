Tag Otoyolu’nda Yangın Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda, Nurdağı ilçesinde otoban kenarındaki bir alanda yangın çıktı. Henüz kesin bir sebebi bulunmayan bu yangın, Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ACİL MÜDAHALE

Otoyolun kenarındaki alevleri gören sürücüler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, yangının otoyola ulaşmasını önleyerek alevleri başarıyla söndürdü.