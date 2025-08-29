Tag Otoyolunda Yangın Çıkan Otobüs

YANGIN ÇIKAN OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı ve otobüs kullanılamaz hale geldi. E.B. (58) yönetimindeki 50 DK 519 plakalı otobüs, Nevşehir’den Şanlıurfa’ya gitmek amacıyla yola çıktı. TAG otoyolu üzerindeki Nurdağı yönünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü otobüsün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı.

DUMAN GÖREN ŞOFÖR YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Dumanları fark eden şoför E.B., otobüsü hemen yol kenarında durdurdu ve içerisindeki 31 yolcuyu tahliye etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre içinde büyüyen yangın sonucu otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası yolcular, otoyol yakınındaki bir dinlenme tesisine yönlendirildi.