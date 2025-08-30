TAG Otoyolunda Yangın Çıktı, 31 Tahliye

YANGIN OLAYI GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde yolculuk yapan bir otobüs, yanmaya başladı. Otobüs şoförü, yangını erkenden fark ederek 31 yolcuyu hızla tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde meydana geldi.

OTOBÜSTE YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Nevşehir’den Şanlıurfa’ya doğru yol alan E.B. (58), kontrolündeki 50 DK 519 plakalı otobüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıkışına tanık oldu. Yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti ve yolcuları hemen tahliye etti. Yolcuların otobüsten inmesinin ardından alevler otobüsü tamamen sardı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sonunda otobüsten geriye, yalnızca bir hurda yığını kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.