Tağar Çayı’nda Su Samurları Görüntülendi

SU SAMURLARI ÇEMİŞGEZEK’TE GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ – Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yer alan Tağar Çayı’nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları tespit edildi. Dünya genelinde korunması gereken bu tür, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınıyor ve Çemişgezek bölgesindeki Tağar Çayı’nda bir kez daha görüntülenmiş durumda.

BİYO ZENGİNLİK ORTAYA ÇIKIYOR

Tağar Çayı’nda daha önce de birçok kez kaydedilen su samurları, ilçenin biyo zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Halil Ekici isimli bir vatandaş tarafından görüntülenen su samurları, kaydedildiği andan sonra bir süre sonra gözden kayboldu.