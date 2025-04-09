Taha Adem Koç Hayatını Kaybetti

ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ’NDEKİ TRAJEDİ

Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde, 6 Şubat tarihinde sahte içki nedeniyle rahatsızlanan 28 yaşındaki Taha Adem Koç, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Koç, burada entübe edildi. Yaşam mücadelesini 2 ay boyunca sürdüren Koç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Taha Adem Koç’un cenazesi, Ankara Adli Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, öğlen vakti Etimesgut ilçesindeki Hasan Kartal Orta Cami’sinde kılınan namazın ardından Etimesgut Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Koç’un aile üyeleri ve yakınları katıldı.

Koç’un çocukluk arkadaşı Cemal Özberk, “Bir kaçak alkol alma durumu var ama bunu tekel bayiden bandrollü bir şekilde alıyor. Çete meselesi olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen de öyle, çünkü İstanbul, İzmir ve Ankara’da bu tarz şeyler olmuş.” dedi. Özberk, devamında “Gittiği hastanede entübe edilen 8 kişi vardı, hepsi vefat etti. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı. Hastaneye gittiğimizde ‘Gözlerim görmüyor’ dedi, çığlık atıyordu. 60 küsur gün dayandı.” şeklinde ifadeler kullandı.

SAHTE İÇKİ SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlarla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36’ya ulaştı. 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yılbaşından bu yana sahte içki nedeniyle 152 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.