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Taha Akgül, Geleceğe Yatırım Yaptıklarını Belirtti
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Taha Akgül, Geleceğe Yatırım Yaptıklarını Belirtti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapıya verdikleri önemi vurgulayarak, “Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik. Bu tohumlar meyvesini 8-10 sene sonra verecek Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu. Şu an Sivas’ta devam eden Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’na katılan Akgül, etkinliğin detaylarını paylaştı. Şampiyonaya yaklaşık 6 bin 500 sporcunun katıldığını belirten Akgül, “Sivas’ta tarihi bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 6 bin 300 çocuğumuzun hepsine devletimizin bize verdiği bütçeyle beraber destek sağladık. Devletimizden Allah razı olsun. Çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar. Sporcularımız için eşofman takımı, tişört, mayo verdik. Burada güreşen genç yeteneklerden bazıları ileride büyük başarılar elde edecek” dedi.

ŞAMPİYONALARA CİDDİ EMEK

Akgül, Olimpiyatlar ile ilgili sorulara da yanıt vererek, “Bizim amacımız günü kurtarmak değil” dedi. Sivas’taki şampiyonaya büyük bir özen gösterdiklerini belirten Akgül, “Eğer bugün bu dikimi yapmazsak, bu tohumları ekmezsek 2032 ve 2036 yıllarında federasyonumuzda, bakanlığımızda problem yaşanabilir. Ama biz şimdi o tohumları ekiyoruz. Bu tohumlar 8-10 sene sonra meyve verecek. Bugün burada yaşananlar, çocuklar için unutulmaz bir deneyim olacak” şeklinde konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI HEDEFLERİ

Son olarak, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası’nda hedeflerinin altın madalya kazanmak olduğunu aktaran Akgül, “Hedefimiz orada inşallah 2 ya da 3 altın madalya almak, bu kapasitemiz var. Kadın takımımız ve grekoromen takımımız oldukça iddialı. Serbest takımda gençlere yöneldik ve onları yukarıdaki ağabeylerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Grekoromende daha iddialıyız. Serbestte de arkadaşlarımız kendi performanslarını artırarak Avrupa ve dünyada madalyaya aday halde olacaklar” dedi.

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