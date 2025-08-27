Taha Akgül’ün Dedesi Vefat Etti

ABDULLAH AKGÜL’ÜN HAYATINI KAYBETMESİ
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI TAHA AKGÜL’ÜN DEDESI ABDULLAH AKGÜL (88), HAYATINI KAYBETTİ.
Abdullah Akgül, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle bir süredir Medicana Sivas Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Taha Akgül’ün dedesi olan Abdullah Akgül, yarın Sivas’ta düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek. Cenaze namazı, Sivas Ayyıldız Camii’nde öğle namazına takiben kılınacak.
CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI
Abdullah Akgül’ün cenazesi, yarın Sivas’ta Ayyıldız Camii’nde gerçekleştirilecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Taha Akgül ve ailesinin bu zor gününde, sevenlerinin desteği önemli olacak.