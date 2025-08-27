Haberler

Taha Akgül’ün Dedesi Vefat Etti

ABDULLAH AKGÜL’ÜN HAYATINI KAYBETMESİ

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI TAHA AKGÜL’ÜN DEDESI ABDULLAH AKGÜL (88), HAYATINI KAYBETTİ.

Abdullah Akgül, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle bir süredir Medicana Sivas Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Taha Akgül’ün dedesi olan Abdullah Akgül, yarın Sivas’ta düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek. Cenaze namazı, Sivas Ayyıldız Camii’nde öğle namazına takiben kılınacak.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI

Abdullah Akgül’ün cenazesi, yarın Sivas’ta Ayyıldız Camii’nde gerçekleştirilecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Taha Akgül ve ailesinin bu zor gününde, sevenlerinin desteği önemli olacak.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

