YARIŞMADA YER ALAN AİLE BAĞLARI

Taha, Baha’nın bacanağıdır. Baha, Meliha’nın eniştesidir. Meliha, Feriha’nın tek kız kardeşidir. Bu bilgiler ışığında, Feriha’nın Taha ile olan ilişkisi merak konusu olmuştur. Yarışmanın katılımcıları, özellikle “Feriha, Taha’nın nesidir?” sorusunu yanıtlamaya çalıştı.

DOĞRU CEVAP NEDİR?

Yarışmada sunulan seçenekler arasında Feriha’nın Taha ile olan ilişkisi için dört seçenek bulunmaktadır: A: Kaynanası, B: Kız Kardeşi, C: Baldızı, D: Yengesi. Yüksek dikkat gerektiren bu sorunun doğru cevabı “C” yani Baldızı olarak belirlenmiştir. Yarışmadaki bu tür sorular, katılımcıların dikkatini çekmiş ve ilgi uyandırmıştır.