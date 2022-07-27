Tahıl Koridoru Merkezi açılıyor

Türkiye’nin büyük çabalarıyla imzalanan anlaşma sonrası Tahıl Koridoru için Ortak Koordinasyon Merkezi açılacağı açıklandı.

Rusya’nın anlaşmayı imzaladıktan bir gün sonra Odessa Limanı’nı vurması tahıl anlaşması bozulacak mı endişelerine yol açarken, Tahıl Koridoru için Ortak Koordinasyon Merkezi’nin açılacağı duyuruldu ve tüm dünya rahat nefes aldı.

Tahıl koridoru için tüm dünyanın beklediği haber geldi. Türkiye’nin liderliğinde ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinden Ukrayna ve Rusya ile imzalanan tahıl anlaşması kapsamında, Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul’da faaliyetlerine başladı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin bulunacağı merkez bugün Levent’teki Milli Savunma Üniversitesi’nde törenle açılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da törende merkez hakkında bilgi verecek.

Rus heyeti geldi

Ortak Koordinasyon Merkezi, tüm dünyadaki gıda krizi tehlikesini engellemeyi amaçlayan tahıl koridoru kapsamında, Karadeniz’den güvenli bir şekilde ihracatın gerçekleştirilmesi sürecini yönetecek. Rusya Savunma Bakanlığı “Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi’nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul’da çalışmalarına başladı” ifadeleriyle gelişmeyi duyururken, anlaşılan mekanizmada yer alacak ileri düzeyde Rus uzman heyetinin dün İstanbul’a geldiği öğrenildi. Uzman heyetin başında Tuğamiral Eduard Luik’in olduğu ve dün “dörtlü formatta” çalışmalara başlanacağı da duyuruldu. Rus uzmanların, Ortak Koordinasyon Merkezi’ndeki asıl görevinin anlaşmanın uygulamaya geçebilmesi için gerekli konuların hızlı bir şekilde çözülmesi olduğu belirtildi.

Ukraynalı yetkililerin ardından BM de Ukrayna’dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini beklediklerini açıkladı.

İlk sevkiyat yakında

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov geçen cuma günü İstanbul’da imzalanan anlaşmanın ardından, tahıl yüklü ilk geminin birkaç gün içinde Karadeniz’e açılabileceğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Akar da dün bu kapsamda Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Akar’ın tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtilerek, “ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Ortak Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği” vurgulandı.

‘Rusya izlenmeli’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesinin tahıl ihracatına başlamak için her şeyi yaptığını belirtti, ancak Rusya’nın tahıl anlaşmasına uyup uymadığını Türkiye ve BM’nin izlemesi gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, önceki gün yaptığı açıklamasında “Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi.

20 milyon ton tahıl bekliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından, Ukrayna limanlarında 20 milyon ton civarı tahılın bekletildiği tahmin ediliyor. Nitekim İstanbul’daki Tahıl Koridoru anlaşmasının ardından saatler içinde, buğday fiyatları büyük düşüş gösterdi. Ancak Rusya’nın hafta sonu Ukrayna’nın Odessa limanına saldırması, anlaşmaya yönelik endişeleri artırmıştı. BM de tahıl ihracatının sekteye uğraması da dahil Ukrayna’daki savaşın doğrudan bir sonucu olarak, yaklaşık 50 milyon insanın “akut açlıkla” karşı karşıya kaldığını belirtiyor.