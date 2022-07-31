Türkiye’nin girişimleri sonucu 22 Temmuz’da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından ‘Tahıl sevkiyatı’ anlaşması İstanbul’da imzalanmıştı.

İmzaların atılmasının ardından yeni bir aşamaya daha geçildi.İlk tahıl gemisinin ne zaman yola çıkacağı da belli oldu.

Tahıl gemilerinin sevkiyatıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.

Gemilerin Odessa Limanı’ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, “Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın sabah (1 Ağustos Pazartesi günü) yola çıkabilir” açıklamasında bulundu.

BAKAN AKAR UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Gün içinde tahıl sevkiyatıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar da Ukraynalı mevkidaşı Kubela bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edilmişti.

20 MİLYON TON TAHIL

İstanbul’da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna’nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK

İlk geminin mısır yüklü olduğu belirtiliyor. Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.16 geminin konvoy halinde limanlardan ayrılması bekleniyor.

İLK GEMİ AÇLIK TEHLİKESİ OLAN SOMALİ’YE

İlk tahıl gemilerinin açlık tehlikesi bulunan Afrika ülkelerine gideceği açıklandı.

Bu kapsamda Odessa limanından çıkacak geminin Somali’ye ulaşması bekleniyor. BM yetkilileri geminin Somali’ye seyahat süresinin bir buçuk ayı bulabileceğini söyledi.

İSTANBUL’DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK

25 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul’da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA’larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul’da. 27 Temmuz’da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.