Tahıl sevkiyatı sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle başlayan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama yaptı.

Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 5 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 5 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti” ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tahıl Koridoru’nda ilk geminin yola çıktığı 1 Ağustos’tan 15 Ekim’e kadar Karadeniz limanlarından taşınan tahılın yüzde 63’ünün Avrupa ülkelerine sevk edildiğini belirtti.

Bakan Kirişci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tahılın yüzde 24’ü Asya, yüzde 13’ü Afrika ülkelerine ulaştırılmış, Tahıl Koridoru’ndan taşınan 7,5 milyon ton tahılın sadece yüzde 5,6’sı az gelişmiş ülkelere gitmiştir. Geri kalan yüzde 94,4’lük kısmı ya gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerin limanlarına bırakılmıştır.”

“Tahıl sevkiyatıyla birlikte fiyatlar ciddi şekilde düştü”

Tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını hatırlatan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şu ifadeleri kullanmıştı:

“Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki arkadaşlarımızın Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye bir bütün olarak yaptıkları bu çalışmaları hem insani hem de tarihi bir görev olarak görüyoruz. Tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesiyle birlikte ciddi şekilde tahıl fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Bu, Karadeniz tahıl inisiyatifi ile taraflar bir araya gelebildiler. Bizim dileğimiz, bundan sonra da diğer sorunların çözümünde bu yaptığımız çalışmanın bir model teşkil etmesidir.”