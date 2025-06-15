Tahir Büyükakın Babalar Günü’nü kutladı

BÜYÜKAKIN’DAN BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında bir video klip paylaşarak bu özel günü kutladı. Başkan Büyükakın, klipte babaların sıkça kullandığı birçok ifadeye yer verdi.

BABALARIN İFADELERİ VİDEOYA YANSIDI

Klipte yer alan ifadeler arasında “Bu ışıklar niye yanıyor?”, “Bakarız”, “Hele o zaman bir gelsin de”, “Hiç gelmeseydin eve”, “O interneti kapattıracağım”, “İcat çıkartmayın”, “Pantolonumu getir”, “Bu kumanda nerede”, “Ben senin yaşındayken”, ve “Biz de genç olduk” sözleri dikkat çekti. Ayrıca, klipte Müslüm Gürses’in “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısı dinleyici ile buluştu. Paylaşım, sosyal medyada oldukça beğenildi.