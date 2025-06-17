Tahir Kum, Yazısında PFDK Üyeleri Eleştirdi

FUTBOLDAKİ ADALETİ SAĞLAMA GÖREVİ

Tahir Kum, bugün yayımlanan köşe yazısında, PFDK Başkanı ve üyelerinin geçtiğimiz sezonla ilgili bazı kulüp başkanları ve teknik adamlarla yaptığı yazışmalara yer verdi. Kum’un yazısında, futbolun adaletini sağlamakla görevli kurul üyelerinin mesajları “yok artık” dedirtecek cinstendi. “Mourinho’ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse.” “1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez.” “Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905’te takıldı, ilerlemiyor.”

TRANSFER DÖNEMİ İLE UNUTULAN OLAYLAR

Lig sona erdi ve ardından gelen federasyon, hakemler, kurullar ve seçimler, transfer döneminin başlamasıyla birlikte her şeyi unutturdu. Bugün kulüplerin tek derdi transfer oldu. Futbolumuzda, önemli üç veya dört büyük kulüp birkaç kez bir araya geldi. Futbol Federasyonu için bir başkan adayı belirlenmişti ama hayaller, kısa sürede sönen bir ateş gibi kaldı. Bu mevcut malzeme ile ateşi sürdürmek pek mümkün görünmüyor.

RİVA’NIN KEYFİNİ KAÇIRAN DURUM

Ancak şimdi, Riva’nın keyfini kaçıracak ilginç bir durum mevcut. Tahir Kum, yazısında kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar sonrası kulübün Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yaptığını aktardı. Tarafsızlık ilkesini ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu olumsuz zihniyetin Türk Sporunda yeri olmadığını belirtti. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyuruldu.