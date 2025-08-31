Gündem

Tahire Başerer Evinde Hareketsiz Bulundu

tahire-baserer-evinde-hareketsiz-bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bir bina içerisinde saat 17.00 civarında gelen bilgilere göre, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, hemen Başerer’in yaşadığı dairenin kapısını çalmaya gitti. Avukat kapının açılmaması üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Kapıyı açan ekipler, içeride Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede, ne yazık ki Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Başerer’in cenazesi, Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Batista Mendy Sevilla’ya gidiyor!

Trabzonspor'un önemli oyuncusu Batista Mendy için Sevilla'dan teklif iletildi. Anlaşmanın ardından Mendy, sağlık kontrolleri için İspanya'ya gidecek.
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde Yaşanan Bireysel Vahşet

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdükten sonra yaşamına son veren Ayberk Kurtuluş'un suç kaydı dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.