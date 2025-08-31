Tahire Başerer Evinde Hareketsiz Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bir bina içerisinde saat 17.00 civarında gelen bilgilere göre, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, hemen Başerer’in yaşadığı dairenin kapısını çalmaya gitti. Avukat kapının açılmaması üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Kapıyı açan ekipler, içeride Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede, ne yazık ki Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Başerer’in cenazesi, Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne kaldırıldı.